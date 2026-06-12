Recalé puis corrigé : la révision constitutionnelle de Diomaye revient à l'Assemblée sous une nouvelle forme

Le Bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par Ousmane Sonko, a déclaré recevable une proposition de loi portant révision de la Constitution intégrant l'ensemble des observations formulées par le Conseil constitutionnel sur l'avant-projet présidentiel, selon un communiqué parcouru par Ndarinfo ce vendredi.
Le chef de l'État avait saisi le Conseil constitutionnel sur cet avant-projet de révision constitutionnelle. En retour, les « sages » ont rendu leur décision n° 4/C/2026, validant plusieurs dispositions du texte tout en exigeant des corrections sur la forme et sur le fond.
Cette proposition, portée par un groupe de députés, intègre toutes les observations issues de la décision du Conseil constitutionnel n°4/C/26 du 25 mai 2026 », indique le Bureau de l'Assemblée nationale. « Conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 4, du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ladite proposition sera transmise au Président de la République, pour avis », annonce l'institution dans son communiqué.
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