Recalé puis corrigé : la révision constitutionnelle de Diomaye revient à l'Assemblée sous une nouvelle forme





Cette proposition, portée par un groupe de députés, intègre toutes les observations issues de la décision du Conseil constitutionnel n°4/C/26 du 25 mai 2026 », indique le Bureau de l'Assemblée nationale. « Conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 4, du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ladite proposition sera transmise au Président de la République, pour avis », annonce l'institution dans son communiqué.





