Après des années d'attente, le Sénégal scelle son accord avec l'ONU

Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Système des Nations Unies ont procédé, ce vendredi à Dakar, à la signature de l'Accord relatif à la Maison des Nations Unies à Dakar (MONUD), marquant l'aboutissement d'un projet historique et l'ouverture d'une nouvelle étape dans la coopération entre le Sénégal et l'ONU, selon un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.





La portée de l'événement a été illustrée par la présence de Madame Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, témoignant de l'importance accordée à ce projet par l'Organisation. L'Accord a été signé par Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, et Aminata Maiga, Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sénégal.





Le communiqué attribue la concrétisation de ce projet au leadership du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, « dont l'engagement personnel a permis de lever les derniers obstacles et d'aboutir à la finalisation d'un dossier attendu depuis plusieurs années ».





La MONUD offrira un cadre intégré regroupant les agences, fonds et programmes des Nations Unies présents au Sénégal, renforçant la cohérence, l'efficacité et la coordination de leurs interventions. Au-delà de sa dimension opérationnelle, elle confirme « le rôle de Dakar comme pôle régional de coopération internationale et de multilatéralisme en Afrique ».





Le Gouvernement du Sénégal se félicite de cette avancée et réaffirme sa volonté de poursuivre le renforcement de son partenariat stratégique avec les Nations Unies au service des populations sénégalaises, africaines et des objectifs de développement durable.





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