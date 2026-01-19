Classement FIFA janvier 2026 : le Sénégal atteint la 12ᵉ place mondiale, un rang historique

Le Sénégal atteint un sommet historique. Dans le classement FIFA publié en janvier 2026, les Lions de la Téranga occupent désormais la 12ᵉ place mondiale, un rang jamais atteint dans l'histoire du football sénégalais. Cette progression spectaculaire récompense le sacre continental décroché dimanche à Rabat.
L'ascension des Lions sur la scène internationale se confirme avec cette position record qui propulse le Sénégal parmi les douze meilleures sélections de la planète. Jamais dans son histoire footballistique, le pays n'avait figuré aussi haut dans la hiérarchie mondiale établie par l'instance dirigeante du football international.
Cette progression spectaculaire récompense la constance et les performances de l'équipe nationale, aussi bien sur le plan continental qu'international. Le sacre à la CAN 2025 au Maroc a joué un rôle déterminant dans cette avancée majeure, permettant aux Lions de franchir un nouveau palier dans le classement mondial.
Le parcours remarquable des champions d'Afrique lors de la compétition continentale, couronné par la victoire en finale face au pays organisateur, a considérablement renforcé le coefficient FIFA du Sénégal. Cette performance s'ajoute aux résultats solides enregistrés ces derniers mois dans les différentes compétitions internationales.
Cette 12ᵉ place mondiale confirme le statut du Sénégal comme référence incontestable du football africain. Les Lions de la Téranga s'imposent désormais comme une puissance continentale capable de rivaliser avec les meilleures sélections européennes et sud-américaines qui dominent traditionnellement le classement FIFA.
Le positionnement du Sénégal au 12ᵉ rang mondial renforce également la crédibilité de l'équipe nationale face aux grandes nations du football. Cette reconnaissance internationale arrive au moment où les Lions préparent déjà leur participation à la Coupe du monde 2026, où ils figureront parmi les sélections les mieux classées.
Pour le football sénégalais, cette position historique représente l'aboutissement d'un travail de longue haleine mené par les différentes générations de joueurs et d'encadreurs techniques. Elle témoigne de la professionnalisation croissante du football national et de l'impact des politiques de formation mises en place ces dernières années.
Ce rang record intervient également dans un contexte de célébration nationale, avec le retour triomphal des Lions attendu ce lundi soir à Dakar. Le Sénégal peut désormais se targuer d'être champion d'Afrique et 12ᵉ nation mondiale, un doublé qui marque l'histoire.
MS/NDARINFO