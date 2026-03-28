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Transports routiers : la fédération syndicale maintient sa grève du 30 mars au 1er avril 2026

Samedi 28 Mars 2026 - 09:36

Transports routiers : la fédération syndicale maintient sa grève du 30 mars au 1er avril 2026

La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a réaffirmé samedi le maintien de son mot d'ordre de grève générale de 72 heures, prévue du lundi 30 mars au mercredi 1er avril 2026, a-t-on appris de source syndicale. Malgré des tentatives de médiation de dernière minute, les transporteurs dénoncent l'absence d'avancées concrètes sur leurs plateformes de revendications.

Le mouvement, qui devrait paralyser le transport de voyageurs et de marchandises sur l'ensemble du territoire national, porte principalement sur la cherté du carburant, les tracasseries policières et douanières sur les corridors, ainsi que les conditions de travail dans les gares routières. Selon une note de la fédération citée par le quotidien national Le Soleil, les concertations avec le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres n'ont pas permis d'aboutir à un accord satisfaisant les acteurs du secteur.
 

Cette paralysie annoncée intervient à quelques jours des célébrations de la fête nationale du 4 avril, période de forte mobilité vers les régions de l'intérieur. Les syndicalistes appellent tous les chauffeurs, transporteurs et auxiliaires de transport à une « observation stricte » de cet arrêt de travail pour exiger des réformes structurelles profondes dans la gestion du transport routier au Sénégal.
 

Le gouvernement, par la voix du ministre de tutelle, a invité les grévistes à la table des négociations pour éviter un blocage de l'économie, tout en assurant que des mesures de continuité du service public pourraient être envisagées.
 

ms/ndarinfo
 


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