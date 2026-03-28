Digitalisation : la plateforme "e-senegal.sn" franchit la barre des 95 000 inscrits

Le processus de dématérialisation de l'administration sénégalaise connaît une accélération sans précédent. La plateforme nationale « e-senegal.sn » a franchi le cap symbolique des 95 000 inscrits, témoignant d'un engouement massif des populations pour les services publics en ligne.



L'engouement est particulièrement marqué sur les deux derniers jours, avec plus de 12 000 nouvelles demandes d'inscription enregistrées en seulement 48 heures. Ce pic d'activité souligne une adoption rapide des outils numériques par les usagers, désireux de simplifier leurs démarches administratives et de réduire les délais de traitement.





Conçue pour centraliser les procédures essentielles (état civil, documents officiels, demandes de bourses ou de permis), la plateforme « e-senegal.sn » s'inscrit dans la stratégie de souveraineté numérique du gouvernement. Ce succès technique et populaire illustre la volonté de l'État de rapprocher l'administration du citoyen, tout en garantissant une plus grande transparence dans la gestion des dossiers.





Les autorités techniques prévoient de renforcer les capacités des serveurs pour absorber ce flux croissant d'utilisateurs et garantir la fluidité des services durant cette phase de montée en charge.





MS/Ndarinfo



