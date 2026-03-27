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Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU rejetée faute de consensus

Vendredi 27 Mars 2026 - 17:03

Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU rejetée faute de consensus

La Commission de l’Union africaine a officiellement annoncé ce vendredi depuis Addis-Abeba que la procédure d'approbation concernant la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies n’a pas abouti.
 

Pour être entériné sans débat via la traditionnelle « procédure de silence » (qui requiert l'unanimité tacite des États membres), le projet de décision de soutien ne devait faire l'objet d'aucune contestation. Or, vingt pays membres de l'organisation panafricaine ont officiellement brisé le silence avant la date limite du 27 mars 2026 pour exprimer leur opposition formelle.
 

Cette levée de boucliers d’une vingtaine de capitales africaines bloque de facto l'adoption du projet et prive Macky Sall d'un parrainage officiel et unitaire du continent africain pour briguer la succession d'António Guterres à New York. Ce dénouement marque un sérieux revers pour l'ancien chef d'État sénégalais, dont l'initiative diplomatique (révélée comme ayant été introduite par le Burundi) divise profondément l'appareil institutionnel de l'Union africaine.
 

MS/NDARINFO
 


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