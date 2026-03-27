Candidature de Macky Sall à l’ONU : « 34 pays favorables, 20 objections », un rapport de force encourageant selon Abdou Mbow

Le député et membre du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR), Abdou Mbow, a réagi aux récentes péripéties diplomatiques entourant la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU au sein de l’Union africaine (UA).





Selon le parlementaire, sur les 54 États membres de l'UA, 34 pays se sont prononcés en faveur d'une résolution de soutien au candidat sénégalais. Les 20 objections enregistrées s'inscrivent dans une procédure de « non-objection » très serrée, qui ne laissait que 24 heures aux États pour réagir. Abdou Mbow a révélé que depuis la clôture du délai, deux pays — l'Égypte et le Liberia — ont retiré leur opposition formelle, ce qui modifie l'équilibre des forces en faveur de l'ancien chef d'État. Pour lui, ce rapport de force reste encourageant d'autant que l'élection définitive se joue à New York, notamment auprès du Conseil de sécurité.





Abdou Mbow a également tenu à faire une mise au point sur la posture de l'actuel exécutif de Dakar. Selon son analyse, le Sénégal n'a pas émis « d'objection » formelle contre la candidature de Macky Sall, mais a simplement précisé par note diplomatique « ne pas être concerné ». Le député a jugé cette attitude surprenante, affirmant que Macky Sall avait pris le soin d'informer personnellement le président Bassirou Diomaye Faye de sa démarche par voie postale.





MS/NDARINFO



