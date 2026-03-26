Concours ENA 2026 au Sénégal : Le démenti officiel de la Direction face aux rumeurs

Une fausse information devenue virale sème la panique et la confusion chez les diplômés sénégalais. Un message massivement relayé sur WhatsApp et Facebook annonçait frauduleusement l'ouverture des concours directs et professionnels d'entrée à l'École Nationale d'Administration (ENA) du Sénégal pour la session 2026, fixant des inscriptions imaginaires du 12 mars au 7 avril.





Face à l'ampleur de cette infox, la Direction générale de l'ENA est montée au créneau pour alerter officiellement les candidats. L'institution dément formellement ces rumeurs mensongères et invite les aspirants fonctionnaires à ne se fier qu'aux seuls canaux de communication officiels de l'établissement.



Elle rappelle que toute ouverture de concours fait l'objet d'un arrêté officiel et est systématiquement publiée sur le site web institutionnel de l'école (ena.sn). La vigilance est de mise !





MS/NDARINFO



