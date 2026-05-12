Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

L’affaire du contrat d’armement de 45 milliards de FCFA, qui défraie la chronique depuis plusieurs mois, vient de connaître un coup d'accélérateur judiciaire majeur. Suite à une plainte de l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), l’information judiciaire a été officiellement confiée au juge du 3ème cabinet financier. Cette procédure a déjà conduit à l'incarcération de deux individus, placés sous mandat de dépôt.





Le dossier prend une dimension internationale puisque le parquet a requis un mandat d’arrêt international contre le sulfureux homme d'affaires surnommé « Petit Boubé ».





Parallèlement, la justice sénégalaise marque sa détermination à faire la lumière sur l'implication de hauts responsables : un volet spécifique du dossier a été transmis à la Haute Cour de Justice, seule juridiction compétente pour juger les ministres pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.





MS/NDARINFO







