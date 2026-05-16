Finances : le ministre Abdourahmane Sarr annonce un grand coup de balai sur 11 500 milliards

Le grand argentier de la planification économique est passé aux aveux face aux parlementaires. Lors de son audition à l'Assemblée nationale, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a dévoilé les chiffres chocs de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029.





Sur une enveloppe globale titanesque de 11 524 milliards de francs CFA prévue pour transformer le Sénégal, un volume de 3 861,1 milliards de FCFA a d'ores et déjà été programmé pour les exercices 2025 et 2026. L’État se retrouve ainsi face à une équation majeure : une marge théorique de 7 662,9 milliards de FCFA de crédits reste à exécuter pour la période 2027-2029, au moment où le Document de programmation budgétaire économique pluriannuelle (DPBEP) anticipe déjà une accélération à 8 947,26 milliards de FCFA.







Pour éviter les dérives du passé, un dispositif de suivi infra-annuel va être mis en place pour anticiper les écarts et appliquer des corrections chirurgicales. Le ministre a d'ailleurs révélé une performance de taille pour l'exercice écoulé : « L’année 2025 s’est terminée par une amélioration notable du solde budgétaire, qui est passé de 13,7 % à 6,2 % du PIB, grâce à une progression des recettes et une compression significative des dépenses ».





Cette rigueur budgétaire s'accompagne d'une chasse ouverte aux projets dits « éléphants blancs ». Désormais, le ministère impose un filtre strict via un Comité de maturation pour trier les programmes. Sur 75 projets reçus entre octobre 2025 et avril 2026, seuls les plus viables seront financés. Rien qu'au premier trimestre 2026, 17 projets structurants ont reçu le feu vert vertueux du comité sur 19 examinés, pour un coût évalué à 2 621 milliards de FCFA.







Le véritable coup de balai du ministre concerne toutefois les financements extérieurs, où des milliards dorment dans les comptes sans impacter le quotidien des Sénégalais. Au 31 décembre 2025, le portefeuille sur ressources extérieures s'élevait à 11 530 milliards de FCFA, mais son efficacité est lourdement handicapée par une bureaucratie paralysante. Le diagnostic d'Abdourahmane Sarr est sans concession.





« Leur absorption dans les délais requis reste encore un défi majeur. Avec un taux de décaissement actuel de 50 % en moyenne, près de la moitié des ressources mobilisées restent inexploitées. Cette situation nécessite des mesures correctives », at-il indiqué.





Pour stopper ce gaspillage de temps et de crédits, le ministre a tranché : 18 projets jugés totalement non performants, traînant un âge moyen d'inactivité de 5,3 ans, ont été officiellement proposés à la clôture immédiate pour réorienter les fonds vers les urgences sociales du pays.





MS/NDARINFO



