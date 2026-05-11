Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

L’ampleur des avoirs attribués à l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz continue de provoquer une onde de choc au sein de l’opinion publique. Dans le cadre du dossier judiciaire dit de la « décennie », les chiffres révélés par les enquêteurs dessinent les contours d'un empire financier colossal. Les seuls dépôts et soldes bancaires identifiés au nom de l’ex-chef de l’État et de sa famille directe dépassent les 12,9 milliards d’ouguiyas, un montant qui ne prend même pas en compte la valeur des actifs matériels.





Ce trésor de guerre financier ne représente pourtant que la partie émergée de l’iceberg. Les investigations ont mis en lumière une disproportion spectaculaire entre le patrimoine déclaré par l'ancien président lors de son accession au pouvoir en 2010 et la fortune accumulée jusqu'à son départ en 2019. Pour les observateurs, cette évolution est devenue le symbole le plus marquant d'un enrichissement jugé suspect durant ses années de gouvernance au sommet de l'État.





La liste des actifs saisis par la justice mauritanienne témoigne d'une concentration massive de ressources dans divers secteurs stratégiques. Le parc automobile compte à lui seul 84 véhicules et engins de luxe, tandis que le volet industriel comprend des usines d’eau et des unités de décorticage de riz à Rosso. À cela s'ajoute un réseau de 20 stations-service et un portefeuille immobilier titanesque composé de palais, villas, hôtels et complexes touristiques répartis dans les plus grandes villes du pays comme Nouakchott et Nouadhibou.





Au-delà des frontières mauritaniennes, des avoirs situés en France et en Turquie pour certains membres de la famille sont également ciblés. Pour la justice, ce dossier est devenu un test de crédibilité majeur dans la lutte contre la corruption. La récente lettre attribuée à l'ancien président, demandant d'éviter la vente aux enchères de ses biens, est perçue par ses détracteurs comme une ultime tentative de préserver une fortune désormais associée à l'un des plus grands scandales politico-financiers de l'histoire du pays.





MS/NDARINFO



