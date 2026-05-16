Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

Le Sénégal s’illustre une nouvelle fois sur la scène intellectuelle africaine grâce à l'excellence de ses chercheurs. L’économiste sénégalais Abdoulaye Ndiaye a remporté, vendredi 15 mai 2026 à Kigali, la première édition du Africa NextGen Economist Prize. Cette prestigieuse distinction, lancée conjointement par Jeune Afrique et The Africa Report en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), lui a été remise en marge du Africa CEO Forum, l’un des plus grands rendez-vous d’affaires du continent.





Ce prix d'excellence vise à distinguer une nouvelle génération d’intellectuels africains dont les travaux académiques contribuent à renouveler en profondeur la réflexion sur les modèles de développement et de transformation structurelle du continent.







Âgé de 37 ans, Abdoulaye Ndiaye s’est imposé face à une concurrence féroce regroupant plus de 70 candidats issus de 14 pays africains. Le jury international, composé de sept économistes de renom, a salué « la rigueur, l’originalité et la pertinence » de ses recherches consacrées aux défis structurels majeurs du continent.





Diplômé de l’École polytechnique de Paris et docteur de Northwestern University, le chercheur sénégalais officie actuellement comme professeur adjoint à la Stern School of Business de la New York University et reste affilié au Finance for Development Lab.





Ses travaux de pointe analysent principalement les finances publiques, l’économie du développement et les contraintes politiques qui limitent la capacité des États africains à mobiliser des ressources fiscales domestiques pour financer leurs propres politiques publiques.





Profondément touché par cette consécration au Rwanda, le lauréat a tenu à réaffirmer le sens profond de sa démarche scientifique : « Recevoir ce prix m’émeut profondément. Ma recherche sert autant les citoyens, les investisseurs que les décideurs publics de notre continent ».





MS/NDARINFO



