Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

Le Premier ministre Ousmane Sonko, président de PASTEF/ Les Patriotes convie les principaux responsables de son état-major politique ce vendredi 15 mai 2026 à sa résidence de la Cité Keur Gorgui. Cette rencontre, prévue à 18 heures, intervient dans un contexte national particulièrement chargé, marqué par des tensions au sein de la coalition gouvernementale et les préparatifs des prochaines échéances électorales.
L'ordre du jour officiel n'a pas été communiqué, mais des sources proches du parti suggèrent que la réunion portera sur l'évaluation des récentes mobilisations de la coalition "Diomaye Président" à travers le pays, notamment après le meeting de Mbour. Il s'agira également pour le leader des Patriotes de resserrer les rangs face aux critiques croissantes de l'opposition, de se préparer au renouvellement prochain de la présidence du parti annoncé hier soir.
Il faut signaler qu'El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Abass Fall ak Ayib Daffé ont été annoncé à ce conclave restreint de ce soir.
M/NDARINFO
L'ordre du jour officiel n'a pas été communiqué, mais des sources proches du parti suggèrent que la réunion portera sur l'évaluation des récentes mobilisations de la coalition "Diomaye Président" à travers le pays, notamment après le meeting de Mbour. Il s'agira également pour le leader des Patriotes de resserrer les rangs face aux critiques croissantes de l'opposition, de se préparer au renouvellement prochain de la présidence du parti annoncé hier soir.
Il faut signaler qu'El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Abass Fall ak Ayib Daffé ont été annoncé à ce conclave restreint de ce soir.
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