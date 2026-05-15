NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

Vendredi 15 Mai 2026 - 17:34

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir
Le Premier ministre Ousmane Sonko, président de PASTEF/ Les Patriotes convie les principaux responsables de son état-major politique ce vendredi 15 mai 2026 à sa résidence de la Cité Keur Gorgui. Cette rencontre, prévue à 18 heures, intervient dans un contexte national particulièrement chargé, marqué par des tensions au sein de la coalition gouvernementale et les préparatifs des prochaines échéances électorales.


L'ordre du jour officiel n'a pas été communiqué, mais des sources proches du parti suggèrent que la réunion portera sur l'évaluation des récentes mobilisations de la coalition "Diomaye Président" à travers le pays, notamment après le meeting de Mbour. Il s'agira également pour le leader des Patriotes de resserrer les rangs face aux critiques croissantes de l'opposition, de se préparer au renouvellement prochain de la présidence du parti annoncé hier soir.


Il faut signaler qu'El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Abass Fall ak Ayib Daffé ont été annoncé à ce conclave restreint de ce soir.


M/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Sommet « Africa Forward » : Ousmane Sonko lance la délégation sénégalaise vers Nairobi

10/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

UGB : journée noire à Sanar pour les 8 ans de la mort de Fallou Sène

15/05/2026

Football : la LSFP déclare la guerre aux grigris et à la sorcellerie dans les stades

15/05/2026

Affaire des mœurs à Linguère : l'acteur politique Ndiaga Seck arrêté par la DIC

15/05/2026

Tambacounda : Coup de filet de la Section de recherches contre un réseau présumé d’homosexuels

15/05/2026

Barthélémy Dias à Bambey-Sérère : « Le peuple se sent trahi et abusé »

15/05/2026