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APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

Lundi 11 Mai 2026 - 06:47

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo
L’ancien président de la République, Macky Sall, prouve qu’il reste le maître absolu du jeu au sein de l’Alliance pour la République (APR). Bien que son agenda soit actuellement dominé par sa campagne pour le poste prestigieux de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), il continue de diriger sa formation politique avec une main de fer. Selon des informations rapportées par le journal Les Échos, le leader de l’APR vient de procéder à une nomination stratégique pour renforcer l’encadrement de son parti.  


Macky Sall a ainsi porté son choix sur Mamadou Djigo pour occuper les fonctions de Secrétaire national chargé de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation. Ce renforcement du top management de l'APR intervient dans un contexte de réorganisation interne, visant à maintenir la cohésion et l'expertise technique au sommet de la structure.  


L’arrivée de Mamadou Djigo à ce poste n’est pas le fruit du hasard. L’homme est un fin connaisseur des dossiers territoriaux, ayant occupé précédemment les fonctions de Directeur général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT). Son expertise est désormais mise au service exclusif du parti, confirmant la volonté de l'ancien chef de l'État de s'entourer de cadres techniques de haut niveau pour piloter les orientations stratégiques de l'APR.  


MS/NDARINFO
 


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