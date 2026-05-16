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Hult Prize 2026 : l'incroyable exploit des étudiants de Diamniadio sacrés à l'international

Samedi 16 Mai 2026 - 19:56

Hult Prize 2026 : l'incroyable exploit des étudiants de Diamniadio sacrés à l'international

Une consécration majeure pour la recherche et l'entrepreneuriat jeune au Sénégal. Les brillants étudiants de l'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) et de l'École Polytechnique de Diamniadio, réunis sous la bannière du projet SunuCoal, viennent de signer un exploit retentissant lors de la prestigieuse compétition internationale du Hult Prize.


Portée par une solution écologique révolutionnaire, la start-up sénégalaise a conquis le jury et l'assistance en remportant le très convoité prix « Coup de Cœur du Public ». Ce sacre s'accompagne d'un important coup de pouce financier de 5 millions de francs CFA destiné à propulser le démarrage officiel de leurs activités industrielles.

 

Le projet SunuCoal, incubé au cœur de la cité du savoir de Diamniadio, s'attaque à l'un des défis environnementaux et énergétiques les plus pressants du continent : la déforestation liée à la production de charbon de bois traditionnel. Grâce à leur expertise technologique, ces jeunes ingénieurs et chercheurs ont développé une alternative de charbon écologique hautement performante, conçue à partir de résidus agricoles recyclés. Cette innovation biomasse permet non seulement de préserver les forêts sénégalaises, mais offre également aux ménages une source d'énergie de cuisson plus propre, économique et à faible émission de gaz à effet de serre.

 

Ce triomphe au Hult Prize — souvent comparé au « Prix Nobel des étudiants » pour l'entrepreneuriat social — met en lumière l'excellence académique des nouveaux pôles universitaires sénégalais. En rivalisant avec les meilleures universités mondiales, l'équipe de SunuCoal prouve que la jeunesse africaine détient les clés de la transition écologique et industrielle du continent.


Ce financement de 5 millions de FCFA va permettre à la jeune pousse de passer de la phase de prototype en laboratoire à une production semi-industrielle, marquant le début d'une aventure entrepreneuriale prometteuse pour l'écosystème de la Tech verte au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 



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