MONDIAL 2026 : le choc France-Sénégal classé à « haut risque » par des scientifiques !

Le choc tant attendu entre les Bleus de France et les Lions de la Teranga, prévu le 16 juin 2026 au MetLife Stadium du New Jersey, se retrouve sous le feu des alertes climatiques à un mois tout juste du coup d'envoi. Un rapport scientifique alarmant, publié cette semaine par des chercheurs et largement relayé par le journal L'Équipe, tire la sonnette d'alarme sur les risques sanitaires majeurs liés aux fortes chaleurs attendues lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord.





Programmé à 15 heures (heure locale), ce match historique figure explicitement en tête de liste des rencontres jugées potentiellement dangereuses pour les organismes des joueurs ainsi que pour les dizaines de milliers de supporters attendus dans les tribunes.





Des prévisions météo étouffantes pour les Lions de la Teranga



Selon les modélisations climatiques présentées dans le rapport, les températures dans la région de New York en plein mois de juin pourraient allègrement dépasser les 35°C, couplées à un taux d'humidité étouffant frôlant les 80 %. Les scientifiques rappellent que le réchauffement de la planète a doublé le nombre de matchs joués sous des températures supérieures à 28°C par rapport à l'édition américaine de 1994. Ce seuil est pourtant considéré comme critique par les médecins du sport et les syndicats de joueurs (FIFPRO), qui tirent la sonnette d'alarme sur les risques de déshydratation sévère et de coups de chaleur sur la pelouse du MetLife Stadium.







Si les footballeurs africains évoluant en Europe ou dans les championnats du Golfe sont habitués aux températures élevées, ils restent peu accoutumés à la lourdeur moite de l'Est américain à cette période de l'année. Du côté de l'équipe de France, l'adaptation physique s'annonce tout aussi complexe, les organismes des joueurs européens risquant de saturer rapidement sous cette atmosphère de serre tropicale, ce qui pourrait grandement impacter l'intensité physique de ce sommet du Groupe H.







La FIFA sous pression : vers un changement d'heure pour France-Sénégal ?

Face à cette pression scientifique grandissante et aux souvenirs des malaises survenus lors des précédentes compétitions estivales, la FIFA a immédiatement réagi. L'instance internationale du football assure qu'elle surveillera la météo en temps réel grâce à l'indice du thermomètre-globe mouillé (WBGT), un outil de mesure qui calcule le stress thermique réel en combinant la chaleur, l'humidité, le vent et le rayonnement solaire.





Le protocole d'urgence de la FIFA prévoit l'instauration de pauses fraîcheur obligatoires (Cooling Breaks) à la 30e et à la 75e minute de jeu si l'indice dépasse les normes établies. Toutefois, plusieurs experts estiment que ces courtes pauses seront insuffisantes et demandent d'ores et déjà un ajustement des horaires de diffusion. Décaler le match en fin de soirée permettrait de préserver la santé des athlètes et d'assurer le spectacle.





À 30 jours du coup d'envoi de cette explication historique entre le sélectionneur des Lions et Didier Deschamps, le facteur climatique s'impose comme le premier adversaire redoutable des deux équipes.





MS/NDARINFO



