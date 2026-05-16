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Migration circulaire : 25 jeunes diplômés du CSFP-BTP de Diamniadio s’envolent pour la France en CDI

Samedi 16 Mai 2026 - 17:40

Migration circulaire : 25 jeunes diplômés du CSFP-BTP de Diamniadio s’envolent pour la France en CDI
Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a présidé ce vendredi 15 mai 2026 la cérémonie officielle de départ de la toute première cohorte du programme de migration qualifiante. Cet événement marque une étape historique pour l’insertion des diplômés locaux à l’échelle internationale. Ce premier contingent est composé de 25 jeunes sénégalais issus du Centre sectoriel de Formation professionnelle aux métiers du Bâtiment et des Travaux publics (CSFP-BTP) de Diamniadio.


Ces techniciens spécialisés s’apprêtent à s’envoler vers la France, où ils ont été directement recrutés pour intégrer le marché du travail européen par la grande porte.



Ce programme innovant, qui offre une alternative concrète et légale aux drames de l'émigration clandestine, est le fruit d'un partenariat stratégique liant l'établissement de formation de Diamniadio au groupe français OMNIA INTERNATIONAL. Les 25 lauréats sénégalais, formés selon les standards techniques les plus rigoureux, ont tous décroché des contrats à durée indéterminée (CDI) avant même leur départ du territoire national.


À leur arrivée dans l’Hexagone, ces professionnels du BTP seront immédiatement déployés dans de grands chantiers répartis au sein de pôles économiques majeurs, spécifiquement dans les villes de Lyon, Grenoble et Chambéry.

Le ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarré a salué la réussite de ce modèle d'intégration qui valorise l'expertise et le génie de la jeunesse sénégalaise à l'étranger. À travers ce projet pilote, le gouvernement matérialise sa vision d'une coopération bilatérale dynamique, où la formation professionnelle nationale devient un levier d'employabilité internationale de premier plan.


Cette réussite confirme la réputation d'excellence du CSFP-BTP de Diamniadio et ouvre la voie à de futures cohortes, prouvant que la qualification professionnelle reste la clé d'un avenir sécurisé et d'une souveraineté économique partagée.


MS/NDARINFO

 


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