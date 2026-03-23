Coopération Sud-Sud : Dakar devient la porte d'entrée officielle de la Colombie en Afrique





Le Sénégal et la Colombie ont signé, le 20 mars 2026, un mémorandum d'entente instituant des consultations politiques régulières. La signature s'est déroulée à Bogotá en marge du premier Forum de la Communauté des États latino-américains et caribéens et des pays africains (CELAC-Afrique), qui s'est tenu du 18 au 21 mars 2026. L'accord a été paraphé par Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et son homologue colombienne, Rosa Yolanda Villavicencio.





Ce jalon diplomatique important permettra aux deux nations de structurer des échanges bilatéraux et multilatéraux permanents sur des sujets d’intérêt commun. Lors d'un tête-à-tête, les deux ministres ont réaffirmé l'importance de densifier les liens politiques, économiques et culturels dans le cadre d'une coopération Sud-Sud renforcée.



Ce rapprochement fait suite à la visite officielle à Dakar de la vice-présidente colombienne, Francia Elena Márquez Mina, en décembre 2025, qui avait alors désigné la capitale sénégalaise comme la porte d'entrée stratégique de la Colombie en Afrique. Plusieurs accords sectoriels sont désormais envisagés dans le commerce, le tourisme, la sécurité, la souveraineté alimentaire et la justice raciale, avant le sommet global CELAC-Union Africaine prévu en mars 2029 à Bogotá.





MS/NDARINFO



