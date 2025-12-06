Budget 2026 : 130 milliards FCFA pour l’énergie, les mines et les hydrocarbures

L’Assemblée nationale a adopté, ce vendredi, le budget 2026 du Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Défendu par le ministre Birame Soulèye Diop, ce budget est arrêté à 130,09 milliards FCFA, avec pour priorités l’élargissement de l’accès à une énergie durable, la valorisation des ressources minières et l’optimisation de la production pétrolière et gazière.





Répartis entre cinq programmes stratégiques, les crédits visent à renforcer la gouvernance du secteur, accélérer la transition énergétique et améliorer la rentabilité des ressources naturelles.





Le programme « Accès universel à une énergie compétitive et durable » capte la plus grande enveloppe, soit 118,97 milliards FCFA, pour financer les projets structurants et consolider les efforts vers une énergie plus propre et accessible.



Le programme de pilotage, coordination et gestion administrative reçoit 3,04 milliards FCFA, tandis que 5,38 milliards FCFA sont consacrés à la valorisation des substances minérales, en vue de stimuler la transformation du potentiel minier national.





La surveillance et la régulation des opérations dans les secteurs concernés bénéficient de 266 millions FCFA, et 2,42 milliards FCFA sont alloués à l’optimisation de l’exploitation des hydrocarbures, dans un contexte d’entrée en production de nouveaux projets pétroliers et gaziers.





Ce budget intervient alors que le Sénégal s’engage dans une nouvelle phase énergétique, marquée par le démarrage attendu des projets gaziers Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et Sangomar.



MS/NDARINFO



