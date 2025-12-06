Connectez-vous
Donald Trump reçoit le tout premier Prix de la Paix de la FIFA

Samedi 6 Décembre 2025

Le président américain Donald Trump a reçu, le tout premier Prix de la Paix de la FIFA, lors d’une cérémonie présidée par Gianni Infantino, président de l’instance mondiale du football. La distinction, inédite, vise à saluer des actions contribuant à la paix par le sport et au-delà.
 

Lors de son intervention, Donald Trump s’est félicité d’avoir contribué à mettre fin à plusieurs conflits dans le mondedurant son mandat, sans toutefois citer de cas précis. « C'est un honneur, vous avez fait un travail incroyable, vous avez établi des records de vente de billets, c'est un grand hommage au football – ou au soccer, comme on dit aux États-Unis. Les chiffres dépassent vos espérances », a-t-il déclaré, en s’adressant à Gianni Infantino.
 

À 17h30, le président de la FIFA a remis à Donald Trump une médaille et un trophée, symboles de cette nouvelle distinction. La remise du Prix de la Paix intervient dans un contexte où la FIFA cherche à renforcer son image d’acteur engagé dans la diplomatie sportive et la promotion de la cohésion internationale.
 

Cette décision a cependant suscité diverses réactions, certains observateurs s’interrogeant sur l’opportunité d’une telle récompense à une figure politique controversée, alors que Trump est engagé dans une nouvelle campagne présidentielle aux États-Unis.

MS
 



