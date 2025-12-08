Dagana : deux nouveaux bus scolaires pour alléger le calvaire des élèves

Le Conseil départemental de Dagana, dans le nord du Sénégal, a réceptionné deux bus scolaires destinés à améliorer les conditions de transport des élèves. Cette dotation entre dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation des Régions Unies – Forum Global d’Associations de Régions (ORUFOGAR), dans le cadre d’un concours international auquel le Sénégal a été sélectionné aux côtés de l’Ukraine et du Maroc.





Lors de la cérémonie de lancement de la phase d’expérimentation, Khalifa Ababacar Ndao, président du Conseil départemental, a souligné que cette initiative vise à réduire les longues distances que parcourent quotidiennement de nombreux enfants, parfois jusqu’à 7 kilomètres à pied, souvent sous une chaleur accablante, facteur aggravant du décrochage scolaire, notamment chez les filles.





Les communes de Dagana, Richard-Toll, Ross-Béthio et Bokhol bénéficient actuellement de la phase pilote. Un comité de gestion présidé par le préfet, et composé de l’Inspection de l’éducation, des collectivités locales, des parents d’élèves et d’opérateurs privés, a été mis en place pour assurer l’organisation des trajets, la maintenance, le carburant et la gestion administrative.





Si ces deux véhicules marquent un pas important vers l’accès équitable à l’éducation, Khalifa Ababacar Ndao a rappelé qu’ils restent insuffisants au regard du nombre d’élèves concernés. Il a exprimé son espoir d’étendre cette dotation à d’autres localités, grâce au même partenariat, en vue de garantir la gratuité du transport scolaire, quitte à envisager une contribution symbolique en cas de déficit budgétaire.





Pour Carles Llorens, secrétaire général de l’ORUFOGAR, cette collaboration va au-delà du transport scolaire : elle inclut des projets environnementaux (lutte contre le typha), des programmes d’action climatique et des initiatives d’insertion professionnelle des jeunes, avec notamment des séjours de travail temporaire à l’étranger.



MS



