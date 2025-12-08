Tentative de coup d’État déjouée au Bénin : la CEDEAO déploie sa force régionale

Une tentative de coup d’État a échoué ce dimanche au Bénin, ont confirmé les autorités béninoises. Le président Patrice Talon, cible présumée de cette opération, est sain et sauf, selon un communiqué officiel.





En réaction à cette tentative de déstabilisation, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, dans la soirée, le déploiement immédiat d’éléments de sa Force en attente en République du Bénin. Cette décision a été prise par le président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation régionale.





Le contingent sera composé de troupes issues du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d’Ivoire et du Ghana, selon le communiqué, avec pour mission de soutenir les autorités béninoises et l’Armée républicaine dans le maintien de l’ordre constitutionnel et la préservation de l’intégrité territoriale.





Cette décision s’appuie sur l’article 25(e) du Protocole de 1999 relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement, de maintien de la paix et de sécurité de la CEDEAO, et a été prise à l’issue de consultations au niveau des chefs d’État membres du Conseil de médiation et de sécurité.





L'organisation ouest-africaine, confrontée ces dernières années à une vague de coups d’État dans la région, affiche une nouvelle fois sa volonté de réagir rapidement aux menaces contre la démocratie et l’ordre institutionnel.





Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur les auteurs de cette tentative ni sur d’éventuelles arrestations.



