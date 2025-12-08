Connectez-vous
Mbirkilane-Mabo : Déthié Fall tape du poing sur la table face au retard des travaux

Lundi 8 Décembre 2025

En visite inopinée sur l’axe routier Mbirkilane–Mabo, ce dimanche, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a constaté un important retard dans l’exécution des travaux. Une situation qu’il a immédiatement sanctionnée par des mesures fermes.
 

Accompagné du député Samba Dang, le ministre a dénoncé le non-respect des délais contractuels, et a ordonné l’application immédiate de pénalités de retard. Il a instruit le Directeur général de l’Ageroute à en informer formellement le ministère et la Primature.
 

Autre mesure forte : le remplacement immédiat du chef de chantier en charge du suivi des travaux sur ce tronçon.
 

Déthié Fall a également annoncé le déploiement d’inspecteurs techniques dès mardi, pour assurer un suivi rigoureuxde l’exécution des instructions données.
 

Le ministre a rappelé la ligne rouge fixée par les plus hautes autorités de l’État : le respect des délais et la qualité des travaux publics sont non négociables, a-t-il martelé, faisant écho aux exigences du président de la République et du Premier ministre.

