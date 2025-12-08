Connectez-vous
NDARINFO.COM
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sonko sur Diomaye : « Il a pris des risques. Cela, ça ne s’efface pas »

Lundi 8 Décembre 2025

Sonko sur Diomaye : « Il a pris des risques. Cela, ça ne s’efface pas »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reconnu, ce dimanche, l’existence de divergences entre lui et le président Bassirou Diomaye Faye, tout en appelant à la retenue et à la fidélité à la vision commune qui les unit.
 

« Il y a des problèmes entre le président Bassirou Diomaye Faye et moi. J’ai été le premier à le dire », a déclaré le chef du gouvernement lors d’une prise de parole à l’occasion de la Journée des Martyrs et des Victimes.
Il a toutefois affirmé que ces différends n’altéraient en rien le respect qu’il porte au chef de l’État. « Il a pris des risques. Cela, ça ne s’efface pas », a-t-il insisté.
 

Sonko a également rappelé que la ligne du Parti pour la Justice et le Développement (PJD) devait être préservée. « Ceux qui sont présents ici se sont engagés avec une certaine vision du changement. Le jour où, même moi, je prendrai une autre voie, vous devrez me rappeler à l’ordre », a-t-il lancé à l’endroit des militants.
 

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de mener ce combat politique avec responsabilité, discipline et maturité, tout en précisant que les divergences internes ne doivent pas conduire à des divisions ou des excès. « Nos différends, nous allons les gérer comme il se doit », a-t-il conclu.

MS
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.