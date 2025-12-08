Sonko sur Diomaye : « Il a pris des risques. Cela, ça ne s’efface pas »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reconnu, ce dimanche, l’existence de divergences entre lui et le président Bassirou Diomaye Faye, tout en appelant à la retenue et à la fidélité à la vision commune qui les unit.





« Il y a des problèmes entre le président Bassirou Diomaye Faye et moi. J’ai été le premier à le dire », a déclaré le chef du gouvernement lors d’une prise de parole à l’occasion de la Journée des Martyrs et des Victimes.

Il a toutefois affirmé que ces différends n’altéraient en rien le respect qu’il porte au chef de l’État. « Il a pris des risques. Cela, ça ne s’efface pas », a-t-il insisté.





Sonko a également rappelé que la ligne du Parti pour la Justice et le Développement (PJD) devait être préservée. « Ceux qui sont présents ici se sont engagés avec une certaine vision du changement. Le jour où, même moi, je prendrai une autre voie, vous devrez me rappeler à l’ordre », a-t-il lancé à l’endroit des militants.





Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de mener ce combat politique avec responsabilité, discipline et maturité, tout en précisant que les divergences internes ne doivent pas conduire à des divisions ou des excès. « Nos différends, nous allons les gérer comme il se doit », a-t-il conclu.



MS



