Dakar : Le rappeur Daddy Bibson sera inhumé ce mercredi au cimetière de Yoff

Le monde de la culture s'apprête à rendre un dernier hommage à l'une de ses icônes les plus marquantes. Le rappeur Daddy Bibson, figure de proue du Hip-Hop Galsen décédé le 30 mars dernier aux États-Unis, sera inhumé ce mercredi 8 avril 2026 au cimetière musulman de Yoff, à 10 heures.





Le défunt, qui a succombé à une courte maladie, laisse derrière lui un héritage colossal. Cofondateur du groupe mythique Pee Froiss et membre influent du collectif Rap'Adio, Daddy Bibson a marqué l'histoire du rap conscient et engagé dès 1988. Avec une discographie riche de 13 albums, il était reconnu pour son style "hardcore" sans concession et sa plume acérée.





Selon les informations rapportées par le journal L'Observateur, les condoléances seront reçues au domicile familial situé aux HLM 2, à la grande place Doudou Bakassa, à proximité de la mairie. La communauté du hip-hop, qu'il a contribué à bâtir dès les années 90 sous le mentorat de Positive Black Soul, est attendue en nombre pour saluer la mémoire de ce pionnier.





MS/NDARINFO





