Scandale à la BOA : Un ex-cadre et 16 complices arrêtés pour un détournement d'un milliard

La Section de recherches de Dakar, agissant sous l'autorité du Pool judiciaire et financier (PJF), vient de démanteler un vaste réseau international de blanchiment de capitaux. Au centre de ce scandale financier, T. Samb, 45 ans, ancien cadre de la Bank of Africa (BOA), est accusé d'avoir orchestré un détournement massif estimé à plus d'un milliard de FCFA (1,6 million d'euros).





Profitant de sa position stratégique au sein de la banque où il supervisait les transferts internationaux, le banquier aurait recruté des complices dépourvus d'éducation financière pour ouvrir des comptes destinés à faire transiter des fonds illicites. Selon les enquêteurs de L'Observateur, les sommes étaient ensuite retirées entre Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar avant d'être réinjectées dans des circuits opaques.





L'opération a mené à l'arrestation de 16 complices présumés aux profils variés, incluant un administrateur civil, un technicien et un artiste réalisateur. Tous ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du 5e cabinet d'instruction. Ils font face à de lourdes charges, notamment pour intrusion frauduleuse dans un système informatique, blanchiment de capitaux et complicité d'escroquerie.





MS/NDARINFO



