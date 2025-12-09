Le Centre d’initiative pour la scolarisation spécialisée de Saint-Louis (CISSL), situé à Sanar Peulh, tire la sonnette d’alarme face à un déficit de personnel qualifié, obligeant les parents d’élèves à se relayer chaque jour pour assurer l’encadrement et la sécurité des enfants déficients intellectuels qui y sont accueillis.





« Nous nous relayons ici. On vient, on accueille les partenaires, on organise des activités et surtout, on aide pendant la récréation », a confié le professeur Babaly Sall, président de l’association fondatrice du centre. Il insiste sur la nécessité d’une présence adulte constante, compte tenu des besoins spécifiques des enfants.





Créé après la fermeture du centre Aminata Mbaye, le CISSL est une initiative communautaire portée par des parents d’enfants à besoins spécifiques. Le site de 1200 m² a été offert par un membre de l’association, et bénéficie aujourd’hui d’un appui matériel de partenaires canadiens.





Le centre propose des activités adaptées telles que le sport, la poterie et le jardinage, avec un objectif clair : intégrer à terme ces enfants dans le système éducatif classique.





Depuis la visite de la Première dame en juin dernier, des avancées notables ont été enregistrées. Néanmoins, le personnel spécialisé reste largement insuffisant, une situation que les responsables espèrent voir évoluer rapidement à la faveur d'engagements pris par les autorités académiques.



