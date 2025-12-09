Idrissa Seydou Dia sera inhumé jeudi à Saint-Louis

Le corps du journaliste Idrissa Seydou Dia, décédé le 4 décembre dernier aux États-Unis, arrivera à Dakar le jeudi 11 décembre à 07h00, par l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), a renseigné mardi une source familiale.





Il sera acheminé dans la matinée directement vers Saint-Louis, sa ville natale, où l’inhumation aura lieu dans l’après-midi du même jour, selon le programme transmis à la presse.





Journaliste emblématique de La Voix de l’Amérique – Afrique, Idrissa Seydou Dia a marqué de son empreinte plus de cinquante années de carrière radiophonique, se distinguant par une voix singulière, une rigueur professionnelle et une fidélité sans faille aux principes éthiques du métier.





Originaire du quartier Léona à Saint-Louis et fils du chef de quartier feu Seydou Dia, il est décrit comme une référence pour plusieurs générations de journalistes africains. Professeur d’espagnol de formation, il avait rejoint les rangs de « Radio Sénégal » avant d’intégrer La Voix de l’Amérique, où il a gravi tous les échelons jusqu’à sa retraite.



Son inhumation est attendue comme un moment de recueillement pour le monde des médias, sa famille, ses anciens auditeurs et toute la ville de Saint-Louis.



M.S/NDARINFO.COM



