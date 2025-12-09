Explosion de gaz mortelle : un Sénégalais décède à Nouadhibou

Un pêcheur sénégalais a trouvé la mort dans un incendie survenu dans la nuit du lundi 8 décembre dans une maison du quartier Haye El Ghouran, à Nouadhibou, renseigne Cridem.org





La victime, identifiée comme Djoma Diouf, né en 1994, a été brûlée vive dans sa chambre. Son corps a été retrouvé carbonisé, rendant difficile toute identification immédiate.



L’origine du sinistre serait l’explosion d’une petite bouteille de gaz que le pêcheur manipulait. La déflagration a été si violente qu’elle a provoqué un trou dans le mur de la chambre, selon les premiers éléments d’enquête.



Un autre ressortissant sénégalais, Ali Faye, né en 2003 et habitant la pièce voisine, a été grièvement brûlé en tentant de secourir son compatriote. Il a été évacué à l’Hôpital des Spécialités de Nouadhibou, où il reçoit actuellement des soins intensifs.





Le procureur de la République s’est rendu sur place pour constater les faits. Il a ordonné le transfert du corps à la morgue en attendant l’arrivée de la famille du défunt.





Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.



