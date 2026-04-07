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Grève transports : le ministère regrette la poursuite du mouvement après 9h de négociations

Mardi 7 Avril 2026 - 05:17

Grève transports : le ministère regrette la poursuite du mouvement après 9h de négociations
Le Ministère des Transports terrestres et aériens (MTTA) a annoncé mardi que les organisations syndicales du secteur des transports routiers ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève "jusqu'à nouvel ordre", malgré des accords conclus lors d'une réunion de concertation à Diamniadio, selon un communiqué.

Une réunion de concertation s'est tenue dimanche 5 avril à Diamniadio avec les organisations syndicales signataires du préavis de grève en cours dans le secteur des transports routiers, indique le document.

Cette rencontre a permis d'examiner l'ensemble des points inscrits dans le préavis, notamment l'annulation de la convocation des 6 886 minicars de 12 à 19 places pour la visite technique à Dakar, la levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 00h et 05h, et l'abrogation du décret n° 847 du 28 mars 2024 relatif aux plateformes numériques.

Au terme des travaux, des accords sont intervenus sur différents points, indique le ministère. Il s'agit notamment du déploiement à partir de la deuxième quinzaine d'avril d'un banc mobile de contrôle technique dans les régions, de la restauration immédiate du dispositif simplifié de contrôle aux postes Afrique Pesage, et de l'extension au secteur des transports routiers du régime spécial de sécurité sociale pour les travailleurs de l'AFTU.

"Les échanges ont duré plus de neuf heures et se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité, laissant espérer une issue favorable", note le communiqué.

Cependant, "malgré ces avancées notables et le climat apaisé des négociations, les responsables syndicaux ont, à la surprise générale, annoncé dès leur sortie de la rencontre, par voie de presse, la poursuite de leur mouvement de grève jusqu'à nouvel ordre", déplore le ministère.

Le MTTA "regrette cette attitude et se réserve le droit de recourir à tous les moyens légaux nécessaires pour assurer la continuité du service public de transport sur toute l'étendue du territoire national".

Le ministère indique qu'en rapport avec les ministères des Forces armées et de l'Intérieur, il "mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des transporteurs désireux de poursuivre leurs activités".

Le MTTA "réaffirme sa disponibilité à poursuivre le dialogue dans un esprit d'ouverture, de responsabilité et de sauvegarde de l'intérêt général".

MS/NDARINFO
 

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