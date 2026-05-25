Le nouveau Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô prône un changement de méthode

Le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, a officiellement décliné les grandes orientations de sa mission à la tête du gouvernement. Considérant ses nouvelles fonctions comme un véritable « sacerdoce », le chef de l'Exécutif a affirmé aborder ses responsabilités avec humilité et détermination. Il a précisé que son action s'inscrira rigoureusement dans la matérialisation de l'Agenda national de transformation, avec l'ambition de bâtir un Sénégal souverain, juste et solidaire à l'horizon 2050.





Le Premier ministre a tenu à souligner qu'il entamait sa mission sur des bases solides, saluant explicitement les réalisations accomplies par la précédente équipe gouvernementale. Sous les orientations du président de la République Bassirou Diomaye Faye et la coordination du précédent chef du gouvernement, des jalons importants ont été posés. Ahmadou Al Aminou Lô compte capitaliser sur ces résultats et s'appuyer techniquement sur les instruments de planification existants que sont l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, le Programme de redressement économique et social (PRES) ainsi que la Stratégie nationale de développement quinquennal.





Le chef du gouvernement a clarifié la nature de sa nomination, récusant toute idée de rupture politique majeure avec les fondements du régime. Tout en rappelant que le Sénégal se trouve actuellement à un tournant qui appelle à une mobilisation générale de la nation, il a fermement assuré qu'il ne s'agissait nullement d'un changement de cap, mais d'un ajustement de méthode. Cette réorganisation vise avant tout à restaurer un fonctionnement harmonieux et une meilleure articulation au sommet de l'appareil d'État.





Ahmadou Al Aminou Lô a identifié deux facteurs critiques nationaux et internationaux qui justifient cette accélération opérationnelle. Le premier concerne l'état difficile des finances publiques, dont les tensions impactent directement le dynamisme et la compétitivité de l'économie nationale. Le second est lié aux chocs exogènes majeurs, notamment les conséquences économiques globales et les incertitudes logistiques découlant de la crise géopolitique au Moyen-Orient. Face à ce contexte de haute vigilance, la future équipe devra faire preuve d'une efficacité budgétaire accrue.





Le Premier ministre a insisté sur le fait que ce réajustement méthodologique répond à une exigence de cohérence institutionnelle et d'efficacité de l'action gouvernementale voulue par le chef de l'État. Il a réaffirmé sa fidélité absolue aux engagements du « Projet » portés par la coalition présidentielle. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des idéaux impulsés par tous ceux qui se sont mobilisés autour du programme de l'alternance, avec comme socle politique le parti majoritaire, le PASTEF.





MS/NDARINFO



