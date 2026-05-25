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Saisine des 7 Sages : l’appel solennel de la coalition Takku Wallu au président Diomaye Faye.

Lundi 25 Mai 2026

Saisine des 7 Sages : l’appel solennel de la coalition Takku Wallu au président Diomaye Faye.

La députée Aïssata Tall Sall, membre de la coalition Takku Wallu Sénégal, s'est fermement insurgée contre le projet de réinstallation d’Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale. Lors d'un point de presse officiel tenu ce lundi 25 mai 2026, l'ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux a qualifié la manœuvre de « coup d'État institutionnel », à la suite de la démission stratégique enregistrée d'El Malick Ndiaye au perchoir de l'hémicycle.
 

Un appel solennel au président pour une saisine du Conseil constitutionnel

 

Face à la configuration politique née de la dissolution globale du gouvernement, la parlementaire a exhorté la plus haute autorité de l'État à intervenir pour garantir la régularité des procédures législatives. « Nous demandons de façon grave, solennelle et respectueuse au président de la République Bassirou Diomaye Faye de prendre ses responsabilités et de demander avis au Conseil constitutionnel sur la question du retour de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale », a déclaré Aïssata Tall Sall devant les professionnels des médias.
 

L'avocate a insisté sur le rôle constitutionnel du chef de l'Exécutif en tant que garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Elle a formellement averti que l'absence d'arbitrage face à ce qu'elle considère comme une violation des textes porterait « une atteinte grave au Sénégal », affirmant sa certitude absolue quant au fait que les 7 Sages de la haute juridiction concluraient à l'impossibilité stricte de ce retour parlementaire en l'état du droit positif.
 

Une stratégie de contestation élargie à la sécurité de l'Exécutif

 

Au-delà de la stricte interprétation du règlement intérieur de la chambre législative, la responsable de la coalition Takku Wallu a partagé une lecture hautement politique de l'agenda prêté à la formation majoritaire PASTEF. Selon son analyse, l'installation planifiée de l'ancien Premier ministre à la tête de l'Assemblée nationale ne se limite pas à une réorganisation interne de l'hémicycle, mais s'inscrit dans une logique de contestation du leadership au sommet de l'État.
 

Aïssata Tall Sall a ainsi indiqué que cette feuille de route ciblerait, à terme, la position institutionnelle du président de la République lui-même. Elle soutient que l'accession d'Ousmane Sonko au perchoir constituerait le point de départ d'une fragilisation de l'autorité présidentielle. 
 

MS/NDARINFO
 



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