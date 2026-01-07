Connectez-vous
Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura

Mercredi 7 Janvier 2026

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura

L'attaquant algérien Mohammed Amoura a chambré l'iconique supporter de la RD Congo, Michel Kuka Mboladinga, dit Lumumba, à l'issue de la victoire de l'Algérie lors d'un match de la CAN-2025.
 

Pris d'euphorie après une fin de match irrespirable et ce succès, les joueurs algériens ont exulté dans tout le stade et n'ont pas manqué de chambrer celui qui n'aura raté aucun match des Léopards, figé dans les tribunes.
 

L'attaquant algérien Mohammed Amoura a visé directement l'iconique supporter de la RD Congo dans ses célébrations.
 

Peu après cette scène, Michel Kuka a été aperçu en pleurs, séchant ses larmes et même porté par le peuple congolais présent au stade.
 

C'était la dernière fois qu'on voyait le supporter le plus célèbre de cette CAN 2025.
 

Michel Kuka Mboladinga, surnommé Lumumba, est connu pour son soutien indéfectible aux Léopards de la RD Congo et n'avait raté aucun match de sa sélection lors de cette édition de la CAN.
 

Cette scène de chambrage après le match a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux, entre ceux qui y voient un simple geste d'euphorie sportive et ceux qui jugent le geste irrespectueux envers un supporter passionné.

MS
 

CAN 2025

