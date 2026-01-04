CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à Tanger, après les qualifications samedi des deux équipes ouest-africaines lors des premiers huitièmes de finale disputés au Maroc.





Les champions d'Afrique en titre ont dominé le Soudan 3-1 samedi à Tanger grâce à un doublé de Pape Gueye et un but d'Ibrahim Mbaye, après avoir été menés au score (6e). Le Mali s'est qualifié dans la douleur face à la Tunisie (1-1, 3 tab à 2) à Casablanca, après avoir joué à dix contre onze pendant plus d'une mi-temps.





Le pays hôte, le Maroc, a validé son billet pour les quarts dimanche en battant difficilement la Tanzanie 1-0 à Rabat. Les Lions de l'Atlas affronteront le 9 janvier à Rabat le vainqueur du match Afrique du Sud-Cameroun, disputé dimanche soir à Rabat (1-2 pour le Cameroun).





Quatre huitièmes de finale restent à disputer dimanche et lundi: Égypte-Bénin (dimanche 17h GMT à Agadir), Nigeria-Mozambique (dimanche 20h GMT à Fès), Algérie-RD Congo (lundi 17h GMT à Rabat) et Côte d'Ivoire-Burkina Faso (lundi 20h GMT à Marrakech).





Les quarts de finale auront lieu les 9 et 10 janvier. Le derby ouest-africain Sénégal-Mali ouvrira le bal le 9 janvier à 16h GMT au Grand stade de Tanger.





La finale est programmée le 18 janvier à 19h GMT au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.





Programme des quarts de finale:





. Jeudi 9 janvier





16h GMT: Sénégal - Mali (Grand stade de Tanger)





19h GMT: Cameroun - Maroc (Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat)





. Vendredi 10 janvier





16h GMT: Vainqueur Égypte/Bénin - Vainqueur Côte d'Ivoire/Burkina Faso (Grand stade de Marrakech)





19h GMT: Vainqueur Algérie/RD Congo - Vainqueur Nigeria/Mozambique (Grand stade d'Agadir)





