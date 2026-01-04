Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

Dimanche 4 Janvier 2026

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à Tanger, après les qualifications samedi des deux équipes ouest-africaines lors des premiers huitièmes de finale disputés au Maroc.
 

Les champions d'Afrique en titre ont dominé le Soudan 3-1 samedi à Tanger grâce à un doublé de Pape Gueye et un but d'Ibrahim Mbaye, après avoir été menés au score (6e). Le Mali s'est qualifié dans la douleur face à la Tunisie (1-1, 3 tab à 2) à Casablanca, après avoir joué à dix contre onze pendant plus d'une mi-temps.
 

Le pays hôte, le Maroc, a validé son billet pour les quarts dimanche en battant difficilement la Tanzanie 1-0 à Rabat. Les Lions de l'Atlas affronteront le 9 janvier à Rabat le vainqueur du match Afrique du Sud-Cameroun, disputé dimanche soir à Rabat (1-2 pour le Cameroun).
 

Quatre huitièmes de finale restent à disputer dimanche et lundi: Égypte-Bénin (dimanche 17h GMT à Agadir), Nigeria-Mozambique (dimanche 20h GMT à Fès), Algérie-RD Congo (lundi 17h GMT à Rabat) et Côte d'Ivoire-Burkina Faso (lundi 20h GMT à Marrakech).
 

Les quarts de finale auront lieu les 9 et 10 janvier. Le derby ouest-africain Sénégal-Mali ouvrira le bal le 9 janvier à 16h GMT au Grand stade de Tanger.
 

La finale est programmée le 18 janvier à 19h GMT au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.
 

Programme des quarts de finale:
 

. Jeudi 9 janvier
 

16h GMT: Sénégal - Mali (Grand stade de Tanger)
 

19h GMT: Cameroun - Maroc (Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat)
 

. Vendredi 10 janvier
 

16h GMT: Vainqueur Égypte/Bénin - Vainqueur Côte d'Ivoire/Burkina Faso (Grand stade de Marrakech)
 

19h GMT: Vainqueur Algérie/RD Congo - Vainqueur Nigeria/Mozambique (Grand stade d'Agadir)


NDARINFO



 

CAN 2025

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1...

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1
L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 en...
LES PLUS LUS

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

30/12/2025

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

L’imaginaire Saint-Louisien à l’épreuve du temps | Par Alpha Amadou Sy

29/12/2025
SERVICES