Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

La Brigade de recherches de Keur Massar a démantelé un vaste réseau de tournage et de diffusion de vidéos pornographiques, conduisant à l'interpellation de six personnes, dont un commerçant présenté comme le recruteur central et deux ressortissantes étrangères, renseigne Source A.
Selon les éléments de l'enquête, 152 vidéos à caractère sexuel ont été saisies, principalement retrouvées dans le téléphone portable d'un des suspects, identifié comme un acteur clé du réseau.
Les investigations révèlent des connexions à l'étranger, notamment en Europe, où des plateformes pornographiques administrées depuis l'extérieur servaient à la diffusion des contenus produits localement.
Parmi les interpellés figurent le commerçant suspecté d'être le recruteur central du dispositif, un technicien chargé des prises de vues, ainsi que deux ressortissantes étrangères, selon les informations recueillies.
Les mis en cause ont été déférés devant le parquet compétent et poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, proxénétisme, collecte et diffusion d'images à caractère sexuel, menaces, chantages et mise en danger de la vie d'autrui.
Des supports de stockage contenant des vidéos, ainsi que divers accessoires et produits liés aux tournages, ont été saisis par les enquêteurs lors de l'opération.
L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices et déterminer l'étendue exacte des ramifications internationales de ce réseau, selon les mêmes sources.
MS