Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

S'adressant aux populations, le chef du gouvernement a dénoncé ceux qui, selon lui, entretiennent l'impatience et la division. "Ces personnes sans vergogne qui vous font croire que tout doit changer immédiatement sont vos ennemis et des ennemis du Sénégal", a-t-il déclaré, appelant à la solidarité, à l'unité nationale et à l'entraide pour bâtir le pays.



