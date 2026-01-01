Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a vivement critiqué jeudi les responsables de l'ancien régime, qu'il accuse d'avoir dilapidé les ressources naturelles du Sénégal à travers des contrats défavorables à l'État, lors de la cérémonie de clôture des 72 heures des Journées culturelles et sportives de Passy.
S'adressant aux populations, le chef du gouvernement a dénoncé ceux qui, selon lui, entretiennent l'impatience et la division. "Ces personnes sans vergogne qui vous font croire que tout doit changer immédiatement sont vos ennemis et des ennemis du Sénégal", a-t-il déclaré, appelant à la solidarité, à l'unité nationale et à l'entraide pour bâtir le pays.
Ousmane Sonko a insisté sur le fait que le Sénégal dispose de ressources suffisantes pour assurer son développement. "Ce pays n'est pas pauvre, mais ses richesses ont été dilapidées", a-t-il martelé, citant notamment le phosphate, le zircon, l'or, le pétrole et le gaz.
Le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de reprendre le contrôle des ressources naturelles. "Tout ce qui est richesse naturelle sera sauvegardé et géré dans l'intérêt exclusif des Sénégalais", a-t-il assuré.
Il a également dénoncé les contrats qualifiés de léonins signés par les anciens dirigeants, soulignant que certains engagements exposent aujourd'hui l'État sénégalais à des contentieux devant les juridictions internationales en cas de renégociation.
Abordant les incohérences économiques, Ousmane Sonko a fustigé le paradoxe d'un pays producteur contraint d'importer ce qu'il possède. "Le Sénégal ne doit pas avoir de gaz et en acheter ailleurs, idem pour le pétrole. On ne peut pas disposer de phosphate et acheter de l'engrais à l'extérieur", a-t-il déclaré, évoquant le rôle stratégique des Industries chimiques du Sénégal (ICS) dans le développement de l'agriculture nationale.
Le Premier ministre a rappelé que cette lutte pour la souveraineté économique constitue "l'essence du combat de Pastef", appelant les Sénégalais à se donner la main pour garantir un avenir meilleur à la jeunesse.
"Ceux qui vous disent que le pays peut se développer en vendant ses richesses et en s'endettant ailleurs vous disent des contrevérités. C'est là le nerf de notre combat", a-t-il conclu.
