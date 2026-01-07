Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"

Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Gueye, auteur d'un doublé lors du huitième de finale contre le Soudan (3-1), s'est dit confiant avant le quart de finale contre le Mali prévu jeudi 9 janvier à Tanger, tout en appelant à ne pas reproduire les erreurs des derniers matchs.





"On sait tous qu'on peut faire de grandes choses avec cette équipe, pour cette grande nation. Donc voilà, on va s'entraîner tranquillement, on va étudier un peu le Mali, sur comment on peut les battre", a déclaré Pape Gueye dans un entretien accordé à la RTS1.





Le joueur a souligné la nécessité d'améliorer la performance collective malgré la qualification. "Ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas produire les mêmes erreurs que les derniers matchs", a-t-il insisté.





"Je pense qu'à chaque match, on peut faire beaucoup mieux avec l'effectif qu'on a", a ajouté le milieu de terrain des Lions de la Teranga.





Pape Gueye a révélé que l'équipe travaille intensément avec le staff technique pour préparer le choc contre les Aigles du Mali. "Nous on sait sur quoi on doit progresser. On travaille aux entraînements avec le coach, on fait beaucoup de vidéos", a-t-il précisé.





Le joueur s'est montré optimiste quant à l'issue de la rencontre. "Donc voilà, j'espère que ce match-là, on le gagnera", a-t-il conclu.





Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali jeudi 9 janvier à 16h GMT au Grand Stade de Tanger pour une place en demi-finale de la CAN-2025.





Pape Gueye avait été l'un des artisans de la qualification des Lions en huitième de finale avec un doublé lors de la victoire 3-1 contre le Soudan.



NDARINFO/MS





