Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"

Mercredi 7 Janvier 2026

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"

Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Gueye, auteur d'un doublé lors du huitième de finale contre le Soudan (3-1), s'est dit confiant avant le quart de finale contre le Mali prévu jeudi 9 janvier à Tanger, tout en appelant à ne pas reproduire les erreurs des derniers matchs.
 

"On sait tous qu'on peut faire de grandes choses avec cette équipe, pour cette grande nation. Donc voilà, on va s'entraîner tranquillement, on va étudier un peu le Mali, sur comment on peut les battre", a déclaré Pape Gueye dans un entretien accordé à la RTS1.
 

Le joueur a souligné la nécessité d'améliorer la performance collective malgré la qualification. "Ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas produire les mêmes erreurs que les derniers matchs", a-t-il insisté.
 

"Je pense qu'à chaque match, on peut faire beaucoup mieux avec l'effectif qu'on a", a ajouté le milieu de terrain des Lions de la Teranga.
 

Pape Gueye a révélé que l'équipe travaille intensément avec le staff technique pour préparer le choc contre les Aigles du Mali. "Nous on sait sur quoi on doit progresser. On travaille aux entraînements avec le coach, on fait beaucoup de vidéos", a-t-il précisé.
 

Le joueur s'est montré optimiste quant à l'issue de la rencontre. "Donc voilà, j'espère que ce match-là, on le gagnera", a-t-il conclu.


Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali jeudi 9 janvier à 16h GMT au Grand Stade de Tanger pour une place en demi-finale de la CAN-2025.
 

Pape Gueye avait été l'un des artisans de la qualification des Lions en huitième de finale avec un doublé lors de la victoire 3-1 contre le Soudan.

NDARINFO/MS

 

CAN 2025

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"
Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Gueye, auteur d'un doublé lors du...

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura
L'attaquant algérien Mohammed Amoura a chambré l'iconique supporter de la RD Congo, Michel Kuka...

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans
Le Sénégal et le Mali s'affronteront vendredi 9 janvier en quart de finale de la CAN-2025 au Grand...

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026
SERVICES