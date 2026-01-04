Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

Un nouveau médicament contre la drépanocytose, fabriqué localement au Sénégal, suscite un immense espoir pour les milliers de patients africains touchés par cette maladie génétique. Le Drepaf, générique de l'hydroxyurée, est désormais disponible dans les pharmacies sénégalaises à un prix deux fois moins cher que le traitement original.
Conditionné par le laboratoire Teranga Pharma situé à Mbao, en périphérie de Dakar, ce médicament marque une révolution thérapeutique pour l'Afrique. "Ici, 1 650 boîtes... là-bas, 2 560 boîtes...", montre fièrement Mouhamadou Sow, directeur du laboratoire, dans l'espace de stockage.
La véritable innovation réside dans l'introduction du Drepaf 100 mg, une forme pédiatrique inédite au Sénégal. "Cette forme convient très bien aux tout-petits, dès un ou deux ans", explique le Pr Jean-Benoît Arlet, coordinateur du conseil scientifique de Drep-Afrique, l'ONG partenaire. Le médicament peut être utilisé dès l'âge de neuf mois.
L'accessibilité financière constitue l'autre atout majeur. Le laboratoire s'est engagé à vendre le Drepaf à prix coûtant, sans réaliser de bénéfice. Le traitement mensuel pour un enfant de cinq ans revient à environ 1 500 FCFA, contre le double pour le médicament original. Une gélule de 500 mg passe de 203 à 98 francs CFA.
"J'ai connu des étudiants qui rataient leurs examens à cause des crises. Avec ce traitement, nous allons améliorer la qualité de vie, permettre aux enfants d'aller à l'école, à l'université, et d'être productifs au travail", témoigne avec émotion le Dr Sow, ancien étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
L'autorisation de mise sur le marché a été obtenue en avril 2025, suite à un partenariat entre Teranga Pharma, l'ONG Drep.Afrique présidée par Robert Hue, ancien sénateur français, et un fabricant indien. Le lancement officiel s'est tenu le 19 novembre 2025 lors d'un forum dédié à la drépanocytose à Dakar.
Pour le moment, 16 000 boîtes ont été conditionnées et distribuées dans les pharmacies sénégalaises. Teranga Pharma promet de reprendre la production dès janvier 2026, avec pour objectif de fournir les pays voisins d'ici un an.
La drépanocytose, première maladie génétique au monde, touche particulièrement l'Afrique qui supporte 66% du fardeau mondial. Au Sénégal, 10% de la population est porteuse de la maladie. Sans traitement, plus de la moitié des patients meurent avant l'âge de 10 ans.
"À l'horizon 2050, il y aura plus de 500 000 naissances par an avec drépanocytose, et 75% des cas concerneront l'Afrique", souligne le Pr Zeynabou Fall, spécialiste de la drépanocytose. "Cela doit devenir une priorité de santé publique, après le cancer, le paludisme et le diabète."
Ndarinfo/MS