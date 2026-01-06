Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Le Sénégal et le Mali s'affronteront jeudi 9 janvier en quart de finale de la CAN-2025 au Grand Stade de Tanger (16h GMT), pour leur toute première opposition en match à élimination directe malgré une rivalité sportive remontant aux années 1960.





Ce duel ouest-africain, avec une place en demi-finale en jeu, ne constitue que la deuxième rencontre entre les deux sélections en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, après un match nul 1-1 lors de la phase de groupes de la CAN 2004.





Selon les archives historiques, les deux équipes se sont affrontées 41 fois depuis leurs premiers duels dans les années 1960. Le bilan affiche une légère domination sénégalaise avec 16 victoires contre 10 pour le Mali, et 15 matchs nuls. Les Lions ont inscrit 55 buts contre 43 pour les Aigles.





Ces confrontations ont traversé plusieurs compétitions : matchs amicaux, tournois régionaux comme l'Amílcar Cabral Cup, phases de qualification pour la Coupe du Monde ou la CAN, et phases finales de la CAN.





La dernière rencontre entre les deux sélections remonte au 26 mars 2019, lors d'un match amical au stade Léopold Sédar Senghor où le Sénégal l'avait emporté 2-1. Sadio Mané, entré en cours de jeu après l'ouverture du score malienne, avait égalisé puis délivré une passe décisive pour Moussa Konaté, offrant la victoire aux Lions.





Pour cette CAN 2025, le Sénégal, tenant du titre, a remporté deux matchs en phase de poule, concédé un nul face à la RD Congo et battu le Soudan 3-1 en huitième de finale.





Le Mali, de son côté, n'a enregistré que des matchs nuls lors de la phase de groupe avant de se qualifier en huitième de finale après un 1-1 contre la Tunisie et une victoire 3-2 aux tirs au but.





Ce quart de finale promet d'être intense entre deux nations ouest-africaines aux styles de jeu différents mais partageant une longue histoire footballistique commune.



MS



