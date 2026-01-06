Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Mardi 6 Janvier 2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Le Sénégal et le Mali s'affronteront jeudi 9 janvier en quart de finale de la CAN-2025 au Grand Stade de Tanger (16h GMT), pour leur toute première opposition en match à élimination directe malgré une rivalité sportive remontant aux années 1960.
 

Ce duel ouest-africain, avec une place en demi-finale en jeu, ne constitue que la deuxième rencontre entre les deux sélections en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, après un match nul 1-1 lors de la phase de groupes de la CAN 2004.
 

Selon les archives historiques, les deux équipes se sont affrontées 41 fois depuis leurs premiers duels dans les années 1960. Le bilan affiche une légère domination sénégalaise avec 16 victoires contre 10 pour le Mali, et 15 matchs nuls. Les Lions ont inscrit 55 buts contre 43 pour les Aigles.
 

Ces confrontations ont traversé plusieurs compétitions : matchs amicaux, tournois régionaux comme l'Amílcar Cabral Cup, phases de qualification pour la Coupe du Monde ou la CAN, et phases finales de la CAN.
 

La dernière rencontre entre les deux sélections remonte au 26 mars 2019, lors d'un match amical au stade Léopold Sédar Senghor où le Sénégal l'avait emporté 2-1. Sadio Mané, entré en cours de jeu après l'ouverture du score malienne, avait égalisé puis délivré une passe décisive pour Moussa Konaté, offrant la victoire aux Lions.
 

Pour cette CAN 2025, le Sénégal, tenant du titre, a remporté deux matchs en phase de poule, concédé un nul face à la RD Congo et battu le Soudan 3-1 en huitième de finale.
 

Le Mali, de son côté, n'a enregistré que des matchs nuls lors de la phase de groupe avant de se qualifier en huitième de finale après un 1-1 contre la Tunisie et une victoire 3-2 aux tirs au but.
 

Ce quart de finale promet d'être intense entre deux nations ouest-africaines aux styles de jeu différents mais partageant une longue histoire footballistique commune.

MS
 

CAN 2025

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans
Le Sénégal et le Mali s'affronteront jeudi 9 janvier en quart de finale de la CAN-2025 au Grand...

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

31/12/2025

Grands transferts d'eau : L'OLAC prépare Dakar-Mbour-Thiès et Touba

31/12/2025

Autoroute Dakar - Saint-Louis : Le collectif des 1300 impactés "rassuré" après la rencontre avec le gouverneur

03/01/2026
SERVICES