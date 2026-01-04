Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations avec neuf passes décisives, dépassant l'Ivoirien Yaya Touré (7), lors de la victoire du Sénégal contre le Soudan (3-1) en huitièmes de finale.

Mané, 33 ans, a délivré deux assists lors de ce match disputé au stade Ibn Batouta de Tanger, portant son total à neuf passes décisives en 26 matchs de CAN disputés depuis 2015.





"Si Pape Gueye ne marque pas deux buts, je pense que c'est Sadio Mané qui aurait été élu homme du match. Il a fait un match vraiment remarquable", a déclaré le sélectionneur Pape Thiaw en zone mixte.





L'ancien joueur de Liverpool, désormais à Al-Nassr (Arabie saoudite), a d'abord servi Pape Gueye pour l'égalisation à la 29e minute, puis Ibrahim Mbaye en deuxième période.





Avec dix buts et neuf passes décisives, Mané devient également le joueur en activité le plus décisif de l'histoire de la CAN, dépassant les 16 contributions (11 buts, 5 passes) de Didier Drogba, record établi entre 2002 et 2012.





Yaya Touré avait inscrit ses sept passes décisives en 29 matchs disputés entre 2008 et 2017. Mané a réalisé cette performance en seulement 26 rencontres, sur six éditions.





Le capitaine sénégalais domine aussi le classement des passeurs de cette édition 2025 avec trois assists, devant sept joueurs à deux passes: Ademola Lookman (Nigeria), Christopher Opéri (Côte d'Ivoire), Azzedine Ounahi (Maroc), Hannibal Mejbri (Tunisie), Anis Hadj Moussa (Algérie) et Dango Ouattara (Burkina Faso).





Cette 21e titularisation consécutive en phase finale de CAN constitue la meilleure série depuis Samuel Eto'o, titulaire lors de 29 matchs consécutifs avec le Cameroun entre 2000 et 2010.





Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale.





Ndarinfo/MS



