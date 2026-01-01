Connectez-vous
NDARINFO
Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

Jeudi 1 Janvier 2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué mercredi soir une visite privée à la résidence du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké, située au quartier Darou Miname de Touba, rapporte Seneweb.
 

Dans la plus grande discrétion, le chef du gouvernement s'est rendu chez le guide religieux en ce 1er janvier 2026. Selon des témoignages recueillis sur place, Ousmane Sonko se trouvait toujours dans le salon du khalife à 21 heures, selon la même source.
 

Le Premier ministre était accompagné d'un convoi composé de plusieurs véhicules. D'après les informations disponibles, il s'agit d'une visite de courtoisie privée, dont les détails n'ont pas été communiqués officiellement.
 

Cette démarche intervient au lendemain du discours à la nation du président Bassirou Diomaye Faye et après la clôture des Journées culturelles de Passy où le chef du gouvernement avait pris la parole.
 

Les visites des autorités politiques au khalife général des Mourides sont fréquentes dans le calendrier politique sénégalais, témoignant de l'importance des relations entre l'État et les confréries religieuses.
 

Ndarinfo/MS
 


