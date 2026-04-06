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Verdict de la CAF contesté : Le rapport du coordonnateur au cœur de la bataille juridique

Lundi 6 Avril 2026 - 11:46

Verdict de la CAF contesté : Le rapport du coordonnateur au cœur de la bataille juridique

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officiellement porté son recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne. Cette saisine vise à contester la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de déclarer le Sénégal perdant par forfait (3-0) de la finale de la CAN 2025 au profit du Maroc, malgré la victoire des Lions sur le terrain (1-0).
 

La sanction de la CAF s'appuie sur le rapport du coordonnateur du match, invoquant les articles 82 et 84 du règlement. L'instance continentale estime que le retrait temporaire des joueurs sénégalais de la pelouse, pour protester contre un penalty litigieux lors de la finale du 18 janvier à Rabat, équivaut à un abandon définitif. Le Sénégal dénonce de son côté un verdict « inique » et des faits de corruption, arguant que le match est allé à son terme et que la vérité sportive doit primer.
 

Le TAS a confirmé l'enregistrement de l'appel le 25 mars dernier. La FSF demande l'annulation pure et simple de la sanction et la reconnaissance du Sénégal comme vainqueur officiel de la compétition. Une formation arbitrale sera constituée prochainement pour examiner ce dossier qui tient en haleine tout le continent.
 

MS/NDARINFO
 


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