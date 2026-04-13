Finances : Le Sénégal mobilise 148,6 milliards FCFA sur le marché de l’Uemoa

Le Sénégal confirme son retour sur le marché financier régional. Dakar a réalisé, vendredi dernier, deux opérations de levées de fonds d’un montant global de 148,6 milliards de francs CFA sur le marché des Titres publics de l’Uemoa. Ces interventions successives témoignent de la confiance renouvelée des investisseurs envers la signature du Trésor public sénégalais.





La première opération a permis de mobiliser 88,2 milliards de francs CFA, répartis entre des Bons assimilables du Trésor (BAT) à 364 jours pour 35,9 milliards et des Obligations assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans pour 52,2 milliards.



La seconde levée, bouclée le même jour, a engrangé 60,3 milliards de francs CFA sur un volume de soumissions global de 75,8 milliards. Cette tranche a été portée par des BAT de 12 mois (37,6 milliards), complétés par des OAT de 3 ans (17,2 milliards) et de 5 ans (5,4 milliards). Ces ressources sont destinées à soutenir le financement des projets de développement et la gestion de la trésorerie de l'État pour l'exercice 2026.



MS

