Opération de sauvetage en Iran : Le point sur l'état des équipages américains

Le bilan de l'incident aérien survenu à Ispahan fait l'objet de versions contradictoires entre le commandement militaire iranien et des sources proches du dossier. Si Téhéran maintient avoir abattu deux hélicoptères Black Hawk et un avion C-130, de nouvelles informations suggèrent un scénario différent pour les aéronefs de transport.





Selon une source proche du dossier s'exprimant sous couvert d'anonymat, les deux hélicoptères américains auraient réussi à s'extraire de la zone de danger pour rejoindre un espace aérien sécurisé. Le lieu exact de l'atterrissage ainsi que l'état de santé des membres d'équipage restent, pour l'heure, inconnus.





Cette version contredit frontalement les affirmations du commandement militaire conjoint iranien, qui revendique la destruction des appareils lors d'une opération de sauvetage visant à récupérer un pilote de F-15E disparu depuis vendredi. Le Commandement central américain n'a toujours pas émis de confirmation officielle sur l'état de ses actifs aériens dans la région.





MS/NDARINFO



