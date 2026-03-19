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Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Jeudi 19 Mars 2026 - 01:05

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du programme de Migration Circulaire Sénégal-Espagne 2026, le Bureau d'Accueil d'Orientation et de Suivi (BAOS) a officiellement lancé un appel à candidatures pour le recrutement d'ouvriers agricoles.
 

Ce programme, piloté par le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, propose des contrats à durée déterminée (CDD) de 3 mois renouvelables en Espagne.

Les candidats retenus seront chargés de la récolte, du conditionnement et du stockage de fruits, avec un salaire compétitif et un accompagnement administratif complet. L'objectif est de favoriser une migration légale et ordonnée tout en offrant une expérience professionnelle valorisante aux Sénégalais.
 

  •  Contrat CDD de 3 mois renouvelable.
  • Salaire compétitif et conditions de travail optimales.
  •  Expérience professionnelle valorisante.
  • Aide à l’intégration et accompagnement administratif.


Missions principales

  • Récolte et cueillette de fruits.
  • Conditionnement et stockage.
  • Travail en équipe dynamique


Qui peut postuler ?

  • Âge :Entre 25 et 55 ans
  • Niveau scolaire :Non scolarisé accepté
  • Expérience :Compétences en agriculture exigées
  • Disponibilité :Immédiate

Documents à fournir

Copie CNI

Plus d'infos ici : https://www.baos.sec.gouv.sn 

 


MS/NDARINFO