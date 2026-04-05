Veillée pascale à Saint-Louis : Le message fort de Mgr Augustin Simmel Ndiaye

La communauté chrétienne de Saint-Louis a célébré ce samedi la veillée pascale 2026 dans une atmosphère de ferveur et de recueillement. À la cathédrale de Saint-Louis, Mgr Augustin Simmel Ndiaye, évêque du diocèse, a présidé la célébration marquant la résurrection du Christ, délivrant un message centré sur le passage des ténèbres à la lumière.





Dans son homélie, Mgr Ndiaye a exhorté les fidèles à accueillir la joie de la résurrection comme un remède aux souffrances humaines. « La nuit va se finir et soudain, un rayon de lumière », a-t-il déclaré, rappelant que le message chrétien est avant tout une victoire sur la mort et le désespoir. L'évêque a invité la communauté à être des témoins actifs de cette espérance dans un monde actuel marqué par de nombreuses épreuves.





Tourné vers l'actualité internationale, le prélat a appelé à la prière et à la solidarité envers les populations touchées par les conflits, mentionnant particulièrement la situation en Terre Sainte. La célébration s'est achevée par un appel à porter la "Bonne Nouvelle" avec engagement et amour au sein de la société.



LE Soleil



