Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Comment obtenir ses documents administratifs en ligne avec l'appli e-Sénégal ?

Dimanche 29 Mars 2026 - 20:04

Comment obtenir ses documents administratifs en ligne avec l'appli e-Sénégal ?
L'application mobile « e-Sénégal », développée par Sénégal Numérique SA (SENUM SA), est désormais disponible en téléchargement gratuit sur les plateformes numériques pour simplifier l'accès des citoyens aux services publics dématérialisés. Ce guichet unique mobile permet d'effectuer des démarches administratives courantes sans déplacement physique, marquant une étape décisive dans la stratégie nationale de transformation digitale. Pour accéder à cet outil, les utilisateurs doivent se rendre sur le Google Play Store, rechercher l'application officielle sous l'identifiant « sn.senum.guichetunique » et procéder à l'installation sur leur terminal Android.
 

Les modalités de soumission des demandes via l'interface reposent sur un processus d'authentification sécurisé. Chaque utilisateur doit créer un compte personnel en renseignant son Numéro d'Identification Nationale (NIN) figurant sur sa carte d'identité. Une fois le profil validé, le citoyen peut accéder à un catalogue de services incluant les demandes d'actes d'état civil, les extraits de casier judiciaire ou encore les procédures liées à l'urbanisme. La soumission d'un dossier nécessite le téléchargement de pièces justificatives numérisées directement depuis la galerie du téléphone ou via l'appareil photo intégré.
 

Le suivi des dossiers s'effectue en temps réel grâce à un système de notifications push qui alerte l'usager à chaque étape du traitement par l'administration concernée. L'application intègre également des solutions de paiement électronique, permettant de s'acquitter des frais de chancellerie ou de timbres fiscaux via les opérateurs de mobile money locaux ou par carte bancaire. Cette interopérabilité vise à réduire les délais d'attente et à garantir une transparence totale dans le traitement des transactions financières liées aux services de l'État.
 

En cas de difficulté lors de la soumission, un centre d'assistance numérique est accessible via l'onglet « Support » de l'application. Le gouvernement encourage vivement les usagers à privilégier ce canal numérique pour désengorger les préfectures et les mairies. Cette plateforme, régulièrement mise à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités, constitue le pilier central de la relation entre l'administration et les administrés, favorisant une administration plus proche, plus rapide et plus efficace sur l'ensemble du territoire national.
 

MS/NDARINFO
 

24 HEURES

Comment obtenir ses documents administratifs en ligne avec l'appli e-Sénégal ?

29/03/2026

Cité dans l'Affaire Pape Cheikh Diallo, Me El Hadji Diouf annonce une plainte

29/03/2026

Emploi : L'Union africaine lance sa campagne de recrutement de volontaires

29/03/2026

Guerre Iran-USA : Téhéran menace de « brûler vifs » les Marines en cas d'invasion

29/03/2026

Sénégal : L'État mobilise 304,15 milliards FCFA lors de son premier Appel à l'Épargne 2026

29/03/2026

Grève des transporteurs : Quel est le plan d'urgence de l'État pour Dakar ?

29/03/2026
SERVICES
Articles les plus lus

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Digitalisation : la plateforme "e-senegal.sn" franchit la barre des 95 000 inscrits

28/03/2026

Administration numérique : Ousmane Sonko lance le guichet unique sur téléphone portable

24/03/2026

Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU rejetée faute de consensus

27/03/2026

Transports routiers : la fédération syndicale maintient sa grève du 30 mars au 1er avril 2026

28/03/2026

Sommet de Madrid : signature de six accords majeurs entre le Sénégal et l'Espagne

26/03/2026

3 421 retraits en une nuit : Les GAB de Dakar, Thiès et Kaolack vidés par des pirates

25/03/2026