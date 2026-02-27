UCAD : Un nouveau Centre de mesure avec 10 laboratoires pour booster la recherche autonome

Le Recteur Alioune Badara Kandji a inauguré, ce vendredi 27 février 2026, les nouveaux locaux du Centre de mesure de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), une infrastructure stratégique regroupant dix laboratoires de pointe. Ce centre multidisciplinaire accueillera des travaux en biologie, chimie et physique, avec pour ambition de transformer durablement la recherche universitaire et de réduire la dépendance scientifique vis-à-vis de l'étranger.



Déjà doté d’équipements de dernière génération, dont des microscopes de diagnostic évalués à 100 millions de FCFA grâce à un partenariat avec l’African Microscopy Initiative (AMI), ce pôle d'excellence permettra aux chercheurs de mener leurs projets en toute autonomie.





Pour le Recteur Kandji, cette infrastructure est un levier essentiel pour « mieux former nos étudiants et conduire avec efficience nos projets de recherche ».



Le directeur du Centre, Ousmane Diouf, a précisé que ce cadre favorisera la mutualisation des équipements et la collaboration interdisciplinaire, permettant aux enseignants-chercheurs de mener leurs travaux « du début jusqu’à la fin » au sein de l'université. Fruit d'une collaboration entre les facultés de Sciences, de Pharmacie et l'IFAN, ce centre marque un tournant décisif dans le renforcement de la souveraineté scientifique du Sénégal.





