Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

UCAD : Un nouveau Centre de mesure avec 10 laboratoires pour booster la recherche autonome

Vendredi 27 Février 2026

UCAD : Un nouveau Centre de mesure avec 10 laboratoires pour booster la recherche autonome

Le Recteur Alioune Badara Kandji a inauguré, ce vendredi 27 février 2026, les nouveaux locaux du Centre de mesure de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), une infrastructure stratégique regroupant dix laboratoires de pointe. Ce centre multidisciplinaire accueillera des travaux en biologie, chimie et physique, avec pour ambition de transformer durablement la recherche universitaire et de réduire la dépendance scientifique vis-à-vis de l'étranger.

Déjà doté d’équipements de dernière génération, dont des microscopes de diagnostic évalués à 100 millions de FCFA grâce à un partenariat avec l’African Microscopy Initiative (AMI), ce pôle d'excellence permettra aux chercheurs de mener leurs projets en toute autonomie.
 

Pour le Recteur Kandji, cette infrastructure est un levier essentiel pour « mieux former nos étudiants et conduire avec efficience nos projets de recherche ».

Le directeur du Centre, Ousmane Diouf, a précisé que ce cadre favorisera la mutualisation des équipements et la collaboration interdisciplinaire, permettant aux enseignants-chercheurs de mener leurs travaux « du début jusqu’à la fin » au sein de l'université. Fruit d'une collaboration entre les facultés de Sciences, de Pharmacie et l'IFAN, ce centre marque un tournant décisif dans le renforcement de la souveraineté scientifique du Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

21/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

UCAD : Un nouveau Centre de mesure avec 10 laboratoires pour booster la recherche autonome

27/02/2026

Éducation au Sénégal : Le concours d’entrée en 6e officiellement supprimé

27/02/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Suivi des accords G7-Gouvernement : Olivier Boucal, Guirassy et Balla Fofana face aux syndicats

27/02/2026

Me Moussa Bocar Thiam annonce son retour pour faire face à la justice

27/02/2026

Internet par satellite : WAW Telecom devient revendeur officiel de Starlink au Sénégal

27/02/2026