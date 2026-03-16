Route nationale 6 : Six personnes perdent la vie dans un accident près de Tamba

Un tragique accident de la route a endeuillé la région de Tambacounda ce lundi 16 mars 2026. Selon les informations rapportées par l'APS, le drame s'est produit à hauteur du village de Médina Sibikili, sur la Route nationale 6.





Le bilan provisoire fait état de six morts et de plusieurs blessés à la suite d'une violente collision entre deux véhicules. Les secours ont été dépêchés sur les lieux pour évacuer les blessés vers les structures sanitaires de la région.



Cet accident survient dans un contexte de vigilance accrue sur les axes routiers du sud du pays, relançant le débat sur la sécurité et le partage de la chaussée sur la RN6.





MS/NDARINFO



