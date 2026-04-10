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Saint-Louis : Le projet GTA atteint un taux de réalisation de 58 % (étude)

Vendredi 10 Avril 2026 - 17:28

Saint-Louis : Le projet GTA atteint un taux de réalisation de 58 % (étude)

Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, a atteint un taux de réalisation des objectifs fixés s'élève désormais à 58 %, selon les dernières données relatives au suivi des engagements économiques et sociaux.
 

Cette progression marque une accélération dans la mise en œuvre des infrastructures clés et des programmes de contenu local. À Saint-Louis, point stratégique du projet, l'impact commence à se faire ressentir sur l'économie régionale, notamment à travers l'implication des entreprises locales et les initiatives de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).


Les autorités et les partenaires pétroliers (BP et Kosmos Energy) mettent l'accent sur la formation des jeunes et le renforcement des capacités pour que les retombées directes profitent davantage aux populations de la zone Nord. Bien que des défis subsistent, notamment sur les délais de livraison finale, ce cap des 58 % confirme la trajectoire ascendante vers la première production de gaz tant attendue.
 

MS/NDARINFO
 


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